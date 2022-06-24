Украина не исключает обсуждение с Россией возвращения к границам «до 24 февраля»
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова к обсуждению с Россией возвращения к государственным границам по состоянию «до 24 февраля».
При этом Дмитрий Кулеба подчеркнул, что такое обсуждение возможно только в «формате президентских обсуждений между Зеленским и Путиным», так как никакое другое ведомства и дипломатические делегации не смогут решить этот вопрос (вопрос о государственных границах).
Кулеба указал на то, что украинская сторона не готова раскрывать все условия, на которых готова вернуться к переговорам, однако можно утверждать, что каждый пункт документы может быть предметом «для отдельного диалога».
При этом глава МИД Украины особенно отметил, что страна и дальше способна и будет защищать свои территорию и граждан. Он признал, что на сегодняшний день ВС РФ превосходит ВСУ по военному потенциалу, однако это связано с нехваткой западного вооружения, а не реальной оценкой боевых действий.
Кулеба добавил, что Украины не отказывается и никогда не отказывалась от мирного разрешения конфликта, а президент страны Зеленский по-прежнему готов ко встрече с российским лидером Путиным.
Опубликовано: Иван Перов
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Лавров заявил о подготовке НАТО и ЕС к войне против России
82-летнего мужа спикера Палаты представителей США поймали на нетрезвом вождении
Диспетчер скорой помощи отказался посылать бригаду к умирающему Шатунову
Умер звезда сериала «Ликвидация» актер Аркадий Гарцман
Сын Илона Маска сделал операцию по смене пола