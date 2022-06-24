Украина не исключает обсуждение с Россией возвращения к границам «до 24 февраля»

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова к обсуждению с Россией возвращения к государственным границам по состоянию «до 24 февраля».

При этом Дмитрий Кулеба подчеркнул, что такое обсуждение возможно только в «формате президентских обсуждений между Зеленским и Путиным», так как никакое другое ведомства и дипломатические делегации не смогут решить этот вопрос (вопрос о государственных границах).

Кулеба указал на то, что украинская сторона не готова раскрывать все условия, на которых готова вернуться к переговорам, однако можно утверждать, что каждый пункт документы может быть предметом «для отдельного диалога».

При этом глава МИД Украины особенно отметил, что страна и дальше способна и будет защищать свои территорию и граждан. Он признал, что на сегодняшний день ВС РФ превосходит ВСУ по военному потенциалу, однако это связано с нехваткой западного вооружения, а не реальной оценкой боевых действий.

Кулеба добавил, что Украины не отказывается и никогда не отказывалась от мирного разрешения конфликта, а президент страны Зеленский по-прежнему готов ко встрече с российским лидером Путиным.