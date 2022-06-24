От Молдавии потребовали «закрыть Приднестровский вопрос» до интеграции с ЕС

Депутат Европейского парламента от Румынии Зигфрид Мурешан заявил, что поддержка Молдавии и Украины в ЕС — это не только долг перед народами этих стран, но и следование интересам самой Европы.

Зигфрид Мурешан подчеркнул, что статус кандидата — это не членство в Европейском союза. До полной европейской интеграции Молдавии необходимо полностью «закрыть Приднестровский вопрос». При этом тот факт, что сегодня этот вопрос не закрыт, политик назвал «не помехой для прохождения остальных шагов по вступлению Молдавии в ЕС».

По словам Мурешана, принятое решение Европейского совета по предоставление статуса кандидатов ЕС для Молдавии и Украины — историческое. Однако оно было сделано на перспективу и оба государства это должны понимать для принятия дальнейших решений и будущих интеграционных процессов.

Ранее президент Молдавии Майя Санду фантазировала на тему того, что жители Приднестровья смогут оценить преимущества интеграции с ЕС и оценить это. В свою очередь, такие шаги со стороны Молдавии, по ее мнению, помогут пересмотреть взгляды жителей Приднестровья и местных органов управления, чтобы принять правильное направления движения.

При этом в Приднестровье считают, что в конфликте с Молдавией виновата последняя. Министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев прямо заявлял, что Молдавия не сделала за 30 лет ничего, чтобы пойти навстречу Приднестровью и «разрешить все цивилизованным путем».