Латвия возобновила полноценный импорт газа из России

Рекордно низкие запасы газа с прошлого года в Прибалтике, в том числе из-за помощи Финляндии, которая отказалась переходить на новых механизм оплаты, вынудили Латвию возобновить импорт российского газа.

Частично поставки российского газа в Латвию были возобновлены еще 16 июня, после «вынужденного» перерыва с апреля, но тогда они достигали максимум 1,8 миллиона кубометров в сутки. С 24 июня поставки газа составляют уже 3,6 миллиона кубометров в сутки, что является полноценным возобновлением российского импорта.

Напомним, 1 апреля Литва заявила о прекращении импорта российского газа, а вместе с ней закупки остановили и другие страны Прибалтики — Латвия и Эстония. При этом Латвия является крупнейшим потребителем российского газа среди трех стран (среднегодовое потребление составляло около 1 миллиарда кубометров). Часть газа Латвия получала от Финляндии, однако после отказа страны платить по «новому российскому механизму», ее и саму пришлось выручать.

Причины возобновления импорта газа Латвией банальны, но тревожны. Во-первых, латвийский газовый оператор имеет контракт с «Газпромом» аж до 2030 года. Во-вторых, Прибалтике просто не хватает газа и его негде взять, кроме как в России. При этом Министр экономики Латвии Янис Витенбергс до сих пор утверждает, что страна планирует отказаться от российского газа на законодательном уровне с 1 января 2023 года, но эксперты говорят — это невозможно.