Латвия возобновила полноценный импорт газа из России
Рекордно низкие запасы газа с прошлого года в Прибалтике, в том числе из-за помощи Финляндии, которая отказалась переходить на новых механизм оплаты, вынудили Латвию возобновить импорт российского газа.
Частично поставки российского газа в Латвию были возобновлены еще 16 июня, после «вынужденного» перерыва с апреля, но тогда они достигали максимум 1,8 миллиона кубометров в сутки. С 24 июня поставки газа составляют уже 3,6 миллиона кубометров в сутки, что является полноценным возобновлением российского импорта.
Напомним, 1 апреля Литва заявила о прекращении импорта российского газа, а вместе с ней закупки остановили и другие страны Прибалтики — Латвия и Эстония. При этом Латвия является крупнейшим потребителем российского газа среди трех стран (среднегодовое потребление составляло около 1 миллиарда кубометров). Часть газа Латвия получала от Финляндии, однако после отказа страны платить по «новому российскому механизму», ее и саму пришлось выручать.
Причины возобновления импорта газа Латвией банальны, но тревожны. Во-первых, латвийский газовый оператор имеет контракт с «Газпромом» аж до 2030 года. Во-вторых, Прибалтике просто не хватает газа и его негде взять, кроме как в России. При этом Министр экономики Латвии Янис Витенбергс до сих пор утверждает, что страна планирует отказаться от российского газа на законодательном уровне с 1 января 2023 года, но эксперты говорят — это невозможно.
Опубликовано: Иван Перов
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Лавров заявил о подготовке НАТО и ЕС к войне против России
82-летнего мужа спикера Палаты представителей США поймали на нетрезвом вождении
Диспетчер скорой помощи отказался посылать бригаду к умирающему Шатунову
Умер звезда сериала «Ликвидация» актер Аркадий Гарцман
Сын Илона Маска сделал операцию по смене пола