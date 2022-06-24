В Польше заявили о создании Кремлем условий для кризиса в ЕС к отопительному сезону

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий перед началом второго дня саммита ЕС заявил, что Россия старается сделать так, чтобы к началу отопительного сезона Европейский союз оказался в кризисе.

Моравецкий указал на то, что второй день саммита ЕС посвящен экономическим вопросам и, это хороший повод для обсуждения «энергетического шантажа» России. По его мнению, Кремль делает все, чтобы создать в ЕС условия для кризиса как раз к отопительному сезону.

Польский премьер подчеркнул, что сегодня крайне важно введение общеевропейских механизмов для предупреждения шантажа со стороны России. В первую очередь, по словам Моравецкого, речь идет о перезапуске угольной энергетики.

Он отметил, что на данный момент у Германии, Австрии и Нидерландов есть конкретные планы по восстановлению энергоснабжения углем в чрезвычайных ситуациях (то есть, в тех, если Россия прекратит прокачку газа и поставку других энергетических ресурсов в страны Европейского союза).