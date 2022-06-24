В Грузии призвали запретить выступление и воспроизведение треков российских звезд

Общественная организация Ассоциация авторских прав Грузии призывает правительство страны принять законопроекты, которые поставят под собой цель запрета российской эстрады.

Речь идет не только о запрете выступлений российских звезд, но и также о воспроизведении записей исполнителей в такси, общественном транспорте, гостиницах, местах общественного питания и торгово-развлекательных центрах. В Ассоциации авторских прав Грузии возмущены тем, что «российская низкопробная попса используется для привлечения туристов».

Представители организации отметили, что грузинское общество не до конца осмыслило события 2008 года и «сокращение границ Грузии на 20%», а сегодня не понимает того, что происходит в Украине. По мнению Ассоциации, российская музыка и ее широкое использование в Грузии, «создает ложное ощущение единства с Россией, а также является оружием для получения влияния».

Авторы инициативы утверждают, что отказ от российской эстрады «является моральным долгом каждого грузинского гражданина». Организация попросила правительство включить в кампанию по противодействию «российской попсе» вклад всех жителей Грузии.