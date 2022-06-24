Блинкен заявил об обсуждении дипломатического решения вопроса по Украине
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что страны G7 («Большой семерки») намерены обсудить дипломатическое решение по ситуации в Украине на предстоящем саммите, который пройдет в Германии.
Блинкен подчеркнул, что обсуждение возможности дипломатического решения затронет и последствия, с которыми столкнулась Украины. По его словам, на данный момент невозможно оценить ущерб, который потерпела украинская сторона посыле начала российской специальной военной операции 24 февраля 2022 года.
На встрече с главой МИД Германии Анналеной Бербок госсекретарь США также отметил, что страны «Большой семерки» намерены разработать план, который описывает сценарий, если США и ЕС не найдут возможности решения украинского кризиса «дипломатическим путем». Однако, Блинкен не уточнил, что имеет ввиду под этим планом.
Напомним, саммит G7 пройдет с 26 по 28 июня 2022 года в Баварских Альпах. Страной-председателем мероприятия является ФРГ. На саммит впервые приглашены Украина, Финляндия и Швеция. Кроме того, ожидается, что украинский лидер Владимир Зеленский выступит на мероприятии по видеосвязи.
Опубликовано: Иван Перов
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