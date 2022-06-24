«Росатом» тайно владел элитной недвижимостью в центре Киева

Национальная полиция Украины наложила арест на здание в центре Киева, которое принадлежало дочерней компании российской государственной корпорации «Росатом» — АО ТВЭЛ.

В полиции уточнили, что для сокрытия информации о владении здания, в государственный реестр Украины не вносили права на недвижимое имущество. Тем не менее, собственность российского «Росатома» отражалась в документах городского бюро технической инвентаризации Киева.

Площадь здания, которое ранее принадлежало «Росатому», а теперь под арестом — 928 квадратных метров. Его оценочная рыночная стоимость не менее 200 тысяч долларов. На данный момент недвижимость передано управлению Национального агентства по выявлению активов, полученных от коррупционных и других преступлений.

Напомним, АО ТВЭЛ — российский производитель топлива для ядерных реакторов электростанций, который входит в состав дивизиона государственной корпорации «Росатом». Сама российская корпорация — это ряд предприятий изучению и производству ядерного топлива, конверсии, обогащения урана, производству центрифуг и многих других исследовательских и конструкторских организаций.