Страны G7 резко раскритиковали действия России — Путин ответил лично

Представители Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии и США выпустили совместное заявление с резкой критикой и осуждением российских действий из-за спецоперации в Украине.

«Большая семерка» считает, что Россия виновна в обострении мирового продовольственного кризиса, а кроме того предпринимает определенные шаги по блокировке Черного моря для вывоза зерна из хранилищ Украины. При этом, таким образом российская сторона наносит ущерб не только Украине, но и мировой сельскохозяйственной инфраструктуре.

Кроме того, страны G7 считают, что Россия распространяет дезинформацию о действиях западных санкций в собственном отношении, так как в действительности рестрикции не мешают продовольствию и сельхозпродукции из России попадать на глобальные рынки.

Президент России Владимир Путин ответил на обвинения лично и подчеркнул, что большая инфляция и рост безработицы в странах G7 — это не следствие спецоперации, а результат санкций. Кроме того, он отметил, что Запад «искусственно развивает истерию», так как Россия готова поставить энергоносители и зерно куда угодно при отсутствии ограничений.