Страны G7 резко раскритиковали действия России — Путин ответил лично
Представители Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии и США выпустили совместное заявление с резкой критикой и осуждением российских действий из-за спецоперации в Украине.
«Большая семерка» считает, что Россия виновна в обострении мирового продовольственного кризиса, а кроме того предпринимает определенные шаги по блокировке Черного моря для вывоза зерна из хранилищ Украины. При этом, таким образом российская сторона наносит ущерб не только Украине, но и мировой сельскохозяйственной инфраструктуре.
Кроме того, страны G7 считают, что Россия распространяет дезинформацию о действиях западных санкций в собственном отношении, так как в действительности рестрикции не мешают продовольствию и сельхозпродукции из России попадать на глобальные рынки.
Президент России Владимир Путин ответил на обвинения лично и подчеркнул, что большая инфляция и рост безработицы в странах G7 — это не следствие спецоперации, а результат санкций. Кроме того, он отметил, что Запад «искусственно развивает истерию», так как Россия готова поставить энергоносители и зерно куда угодно при отсутствии ограничений.
Опубликовано: Иван Перов
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Байден случайно показал шпаргалку с инструкцией как вести себя на людях
Express: Великобритания объявит войну России после казни наёмников в ДНР
Лавров заявил о подготовке НАТО и ЕС к войне против России
Патриарх Кирилл упал на пол во время освящения храма в Новороссийске
ВСУ показали кадры первого применения РСЗО HIMARS