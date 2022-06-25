Любовь Элвиса Пресли и Присциллы Болье была более чем странной и очень озадачивала окружающих

Необычные, если не сказать странные отношения связывали короля рок-н-ролла Элвиса Пресли и его жену Присциллу.

Присцилла Болье не была ни кинозвездой, ни какой-то особенной красавицей, но женился великий Элвис Пресли именно на ней.

Их первое знакомство состоялось в 1959-м году в Германии, где проходил армейскую службу уже довольно знаменитый на тот момент Элвис Пресли. Дома в Америке его дожидалась невеста Анита Вуд, но это ничуть не мешало ему иметь близкие отношения с другими женщинами.

Элизабет Стефаник, Маргит Буэргин, Вера Чехова – вот лишь некоторые из внушительного списка любовниц великого музыканта. А потом Элвис встретил ее, юную школьницу Присциллу Болье. Изящная и невинная она покорила его, видавшего виды ловеласа, с первого взгляда.

Девушка быстро ответила взаимностью, и была готова на интимные отношения, но сам Элвис этому воспротивился. Присцилла была несовершеннолетней, и он не хотел не только преступать закон, но и, по его убеждению, портить ее.

Они были вместе как друзья, но девушка надеялась, что по окончании службы Элвис заберет ее с собой в Штаты. Тем не менее, домой в Америку он отправился с Элизабет Стефаник.Тем не менее, общение с Присциллой Элвис не прекратил. Они вели долгие телефонные разговоры на протяжении двух последующих лет.

Элвис Пресли к тому моменту уже разорвал все свои отношения, и вызвал Присциллу в Штаты на две недели.

Это путешествие придало ей смелости, и по возвращении назад в Германию девушка вытребовала у родителей разрешение на переезд в США уже на постоянной основе. Ей было всего семнадцать лет, но отцу и матери пришлось смириться.

Элвис Пресли переделывал внешность Присциллы по своему вкусу, и практически заменил ей весь мир, но спать с ней упорно отказывался, не отказывая себе при этом в интрижках.

Наконец, в 1967-м году они поженились. Медовый месяц прошел в Палм-Спрингс. Присцилла была абсолютно счастлива. Почти сразу после свадьбы она забеременела, что привело Элвиса в восторг. В 1968-м году родилась их общая дочь Лайза Мария.

Но к ставшей матерью Присцилле Элвис стал быстро терять эротический интерес. В 1973-м году она ушла от него к тренеру по карате, осознав, что суматошная жизнь в окружении репортеров, телохранителей и коллег Элвиса тяготит ее, не говоря уже об отсутствии интереса мужа к ней как к женщине.

Тем не менее, Элвис и Присцилла сохранили очень теплые и близкие взаимоотношения. Он звонил ей практически ежедневно, как когда-то на заре их романа, вплоть до самой своей смерти.