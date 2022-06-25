Детективная история первой леди США Флоренс Гардинг, помогшая своему мужу занять президентское кресло
Флоренс Гардинг помогла своему мужу занять президентское кресло, но не смогла простить его измены.
Всю свою жизнь Флоренс Гардинг посвятила своему мужу Уоррену. Она по сути и вылепила из него президента США, но была вынуждена однажды обратиться к детективу Гастону Минсу, чтобы тот доказал неверность Уоррена, и доказал убедительно.
У президента были длительные отношения с молоденькой Нэн Бриттон, которая могла разрушить его политическую карьеру, чему его жена была намерена решительно воспрепятствовать.
Гастон начал с того, что поехал в Чикаго, познакомился с семьей сестры Нэн, и, получив доступ в ее квартиру, нашел и передал своей знаменитой заказчице любовные дневники Нэн, и ее переписку с Уорреном.
Получив на руки письма, первая леди разрыдалась. Муж обманывал ее с другой женщиной не один год.
Флоренс родилась в состоятельной семье банкира. В девятнадцать лет она убежала из дома со своей первой любовью. Но отношения не продлились долго. Через пару лет девушка вернулась в отчий дом с сыном Юджином на руках.
А потом ей на глаза попался статный красавчик Уоррен Гарден, на тот момент редактор газеты, которого она вознамерилась покорить во что бы то ни стало. И это ей удалось.
В 1891-м году они поженились. Флоренс с помощью денег семьи стала спонсировать политическую карьеру мужа, наставляла его и давала ценные советы.
Уоррен мечтал о детях, но совместного ребенка зачать у них не получалось. Обследование показало, что он бесплоден.
Длительное время Флоренс удавалось удерживать мужа от походов налево, но с Нэн, которая была младше Уоррена на тридцать один год у нее справиться не получилось. Девушка попросила у Уоррена помощи в поиске работы, т. к. он был дружен с ее отцом.
Они встретились в Нью-Йорке, и там же начался их роман. Уоррен тратил на любовницу баснословные деньги, и в письмах не стеснялся рассуждать о том, как им будет хорошо, когда Флоренс умрет.
Помимо этого, стало известно, что Нэн родила в 1919-м году дочь. От кого, этот вопрос остается без ответа, ведь Гардинг был бесплоден. Или нет?! Флоренс бросала все силы на предвыборную гонку мужа, и в 1921-м году он занял президентское кресло.
А потом настала черная полоса. Мошенничество генпрокурора Гарри Доэрти поставило Уоррена на грань импичмента, да, и Нэн собиралась объявить о том, что у нее есть дочь от президента.
Состоявшийся тяжелый разговор между супругами не принес облегчения. Уоррен хотел забрать Нэн и свою дочь и уехать. Его, кажется, не волновал закат политической карьеры.
А потом было путешествие на Аляску президентской четы в сопровождении доверенного Флоренс врача Чарльза Сойера, который и обследовал президента на предмет фертильности. А потом второго августа Флоренс зашла к занемогшему мужу с какой-то пробиркой. Он принял предложенное женой лекарство и вскоре умер.
Флоренс пережила мужа всего на пятнадцать месяцев. Сделанный много лет спустя тест ДНК подтвердил, что Уоррен действительно был отцом дочери Нэн.
Опубликовано: Elsa
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