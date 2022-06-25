Лев Толстой создал «Анну Каренину» как политический памфлет, в ней чувствуется злободневная политическая сатира

Если посмотреть на великое произведение не менее великого писателя, то станет понятно: при всей тревожности и пропитанной грустью истории, в ней чувствуется злободневная политическая сатира.

Так, если внимательно посмотреть на супруг Анну Каренину и Константина Победоносцева, которые к тому же был на тот момент самым ненавистным человеком в России, то можно увидеть, как автор обыгрывает слухи о том, что Каренина моложе мужа на 12 лет и к тому же ему неверна. В этом и есть тонкая игра.

Тем не менее, памфлет стал мировой классиков большого значения. Книгу перевели на огромное количество языков, она публикуется и прекрасно продается до сих пор, а также прошла через десять экранизаций и считается актуальной и сегодня.

Начало XX века в российской истории — время трагических противоречий между уровнем развитая техники, общества и государства. Технический прогресс пошел далеко вперед, в стране появились телефон, радио, автомобили, даже высотные здания и пассажирские самолеты.

Все самые крупные города стали расти не под ням, а по часам.

Российское общество стало смелее: начало танцевать танго, ходить на самые смелы премьеры театров, заниматься сексом до брака и вне брака.

В Германии появилось движение «перелетных птиц» (людей, которые путешествовали без денег, пешком или на велосипеде).

Все это подтолкнула к простоте — истории между мужчиной и женщиной, которая проста и сложна одновременно, а главное, переплетена с политической сатирой.