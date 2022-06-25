Однако, что они значили на самом деле. Как сейчас модно говорить - Вырвано и контекста и перевернуто с ног на голову.

Немецкому философу и важнейшей персоне в СССР Карлу Марксу приписывают знаменитую на весь мир фразу «религия – опиум для народа».

Однако писал он следующее: «Религия — это воздух угнетенной твари, сердце бессердечного мира, а также душа бездушной ситуации. Подобно тому, как она — дух бездушных порядков, религия — есть опиум для людей!». Конечно, фразу сократили для более быстрого общения, и она практически полностью потеряла свой первоначальный смысл, а так же исказило представление последователей Маркса о высказывании про религию.

Знаменитую фразу «о мертвых либо хорошо, либо ничего» сказал известный политик и поэт Хилон из Спарты почти две с половиной тысячи лет назад. Позже его изречение цитировал легендарный Диоген Лаэртский. Однако смысл в этом выражении не говорить совершенно ничего, а говорить либо правду, либо только хорошее.

В защиту Луция Корнелия Бальба во втором веке до нашей эры обронили фразу «существование исключений подтверждает существование правил». Однако в наши дни фраза потеряла первоначальное значение и сократилась.

Цитату «век живи – век учись» приписывают древнеримскому философу Луцию Аннею Сенеку. Но на самом деле, он сказал – «век живи – век учись тому, как следует жить». Было бы хорошо, если бы чиновники мира вникли в истинный смысл этой фразы.

Древнеримский натуралист и энциклопедист Плиний Старший не просто сказал, что «истина в вине», а добавил к ней «здоровье – в воде». Согласитесь, в первоначальном высказывании здесь имеется совершенно другой смысл.

Основатель ордена иезуитов Игнатий де Лойола в пятнадцатом веке сказал: «если цель – спасение души, то цель оправдывает средства». В наши дни цитата искажена и сокращена настолько, что даже и близко не подходит к первоначальному изречению.