Авторитетное издание The New York Times сообщает, что сотрудники Центрального разведывательного управления (ЦРУ) секретно работают на территории Украины и собирают разведданные.

В материале сообщается, что данные собранные «коммандос и шпионами» США, затем тайно передаются украинской стороне. Кроме того, речь идет не только об американских силах специального назначения, но и других стран НАТО, которые действуют на территории Украины.

При этом утверждается, что американская и европейская агентура не участвует в боевых действиях, а скрытно работает в основном на территории столицы — Киева. По данным The New York Times, сейчас в Украине присутствуют сил специального назначения США, Великобритании, Франции, Канады, Литвы и других государств.

По официальным сообщениям США отозвали порядка 150 своих инструкторов еще до начала специальной военной операции 24 февраля, тем не менее, российская сторона и некоторые европейские и американские СМИ утверждают, что «коммандос этих союзников либо остались добровольно, либо выехали, а затем въехали в Украину обратно для обречения и консультации ВСУ».