Германия готовит население и бизнес к «трудным временам»

Информационное агентство Bloomberg сообщает, что правительство ФРГ начало подготовку населения и бизнеса к «трудным временам» из-за уменьшения поставок российского газа.

Трехкратный рост цен на энергоносители в Германии скорее всего приведет к массовым сокращениям, а в некоторых случаях — остановке производства. Многие источники, в том числе и Bloomberg, сообщают, что правительство страны уже начало подготовку населения и бизнес как минимум к удвоению счетов за газ.

Данные Бундесбанка говорят о том, что если российская сторона прекратит поставки газа в Германию, то экономика страны сократится более чем на 3% уже в следующем году. Такой показатель — худший спад, не считая рецессии, которая была вызвана пандемией коронавируса и глобальным финансовым кризисом.

Немецкие компании начали подготовку к сокращению потребления энергоресурсов. При этом речь идет не «о рядовом бизнеса», а крупнейших концернах вроде BASF. Баварский автопроизводитель BMW и вовсе может перейти с производства электроэнергии на собственных электростанциях к ее закупке.

Напомним, российский «Газпром» сократил поставки газа в ЕС в середине июня 2022 года. Причиной была названа опоздание возврата газоперекачивающих агрегатов Siemens, которые были на плановом ремонте и обслуживании в Канаде. При этом, канадская сторона вроде и не против вернуть агрегаты, однако для этого придется обойти европейские санкции.