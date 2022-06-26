Турция нашла у курдских боевиков гранотометы шведского производства
Турецкие военные заявили, что курские формирования боевиков получали западные образцы вооружения и у них есть неопровержимые доказательства. В частности, речь идет о шведских гранатометах АТ-4.
Шведское вооружение было обнаружено у боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК), которые пытались выбраться из пещер при массированных атаках турецких военных. Сообщается, что это обострило отношения Анкары и Стокгольма, особенно на фоне стремления Швеции вступить в НАТО.
Военные утверждают, что данный вопрос поднимался «за закрытыми дверями» на шведско-турецких переговорах в Стокгольме, когда шведы пытались изменить позицию Анкары относительно блокировки вступления в Североатлантический альянс. Тогда шведы попытались оправдаться заявив, что РПК получили гранатометы в результате нелегального вывоза оружия с территории Украины.
Тем не менее, турецкую сторону не удовлетворила эта версия и была воспринята негативно, так как Стокгольм вполне открыто выделил 400 миллионов евро на поддержку РПК. Напомним, официальная позиция Турции такова: Анкара будет блокировать вступление Швеции и Финляндии в НАТО, пока те не определят отношения к РПК, которую Турция считает террористической организацией.
Опубликовано: Иван Перов
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