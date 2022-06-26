По инициативе США создано новое Тихоокеанское партнерство
Австралия, Великобритания, Новая Зеландия, США и Япония объявили о создании нового «синего» Тихоокеанского партнерства, которое будет носить название (Partners in the Blue Pacific, PBP).
Отмечается, что регион островов Тихого океана — примерно пятая часть всего земного шара, поэтому вполне правомерно отражает большинство неотложных проблем современности (от изменения климатических условий и пандемии коронавируса до нарастающего давления автократических режимов на глобальный порядок).
На основе этого пять мировых государств «взяли на себя обязательство в организации Тихоокеанского партнерства для решения общих глобальных задач». Среди основных целей упомянуты активизация усилий по поддержке приоритетов, а также разработка стратегии тихоокеанских островов до 2050 года для создания «голубого тихоокеанского континента».
Примечательно, что ранее ожидалось создание подобного объединения для давления на Китай по поводу Тайваня, однако в заявлении пяти государств остров в принципе никак не упоминается (по крайней мере, как серьезный региональный игрок). Поэтому, Тайвань до сих пор остается объектом притязаний континентального Китая и возможной точной столкновения китайских вооруженных сил и США.
Опубликовано: Иван Перов
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