Путин пообещал передать Беларуси комплексы «Искандер-М»

Президент России Владимир Путин заявил, что в течение нескольких ближайших месяцев российская сторона передаст белорусским Вооруженным силам ракетно-тактические комплексы «Искандер-М».

Путин обратил внимание на хранение американцев порядка 200 ядерных тактических боезапасов на территории Европы (в стране военно-политического блока НАТО). Он отметил, что США готовы их применить, так как для этого приготовлено 257 не только американских, но и европейских самолетов вблизи с границами Беларуси и России.

Российский лидер не согласился с белорусским коллегой в том, что американцам необходимо отвечать зеркально, так как «в этом нет необходимости». Однако Путин подтвердил, что необходимо заботиться о безопасности Союзного государства, «а может быть и других государств ОДКБ».

В заключение встречи Путин предложил передать на вооружение белорусской армии достаточно большую группировку истребителей Су-25, которые можно дооборудовать на заводах Российской Федерации. Кроме того, в течение нескольких ближайших месяцев решить вопрос о передачи Вооруженным силам Республики Беларусь ракетно-тактических комплексов «Искандер-М».

Путин также отметил, что ракетно-тактические комплексы «Искандер-М» могут применять как баллистические, так и крылатые ракеты «как в обручном, так и в ядерном исполнении». Детали передачи комплексов Беларуси будут разработаны на уровне министерств обороны двух государств и начальников генеральных штабов.