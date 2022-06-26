«Большая семерка» решила запретить импорт российского золота
Страны G7 («Большой семерки») в ближайшее время введут запрет на импорт золота из России, который «приносит государству миллиарды долларов». Запрет анонсировал президент США Джо Байден.
Американский лидер написал, что Великобритания, Германия, Франция, Канада, Италия, Япония и США объявляют о запрете на импорт российского золота. При этом его поддержал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который счет, что такая мера «ударит по олигархам и правительству России».
Британское правительство подтвердило, что запрет на импорт золота будет распространяется в том числе и на импорт только добываемого золота, однако не затронет золото российского происхождения, которое ранее было экспортировано в Европу и США. Другими словами, Великобритания не будет вводить ограничения на российское золото, приобретенное законным путем до запрета на поставки.
В правительстве Великобритании считают, что золото — одна из основных экспортных продукций Российской Федерации. Там уверены, что значение золота для элиты страны выросло в разы из-за спроса «со стороны олигархии». То есть, скупкой золота российские олигархи, по мнению британских властей, пытаются избежать финансовых последствий от санкций Европы и США.
Опубликовано: Иван Перов
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