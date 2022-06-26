Бывшая жена Арнольда Шварценеггера получила половину его состояния

Сегодня завершилась одна из самых затянувшихся семейных драм знаменитостей — любовная история легендарного Шварценеггера оказалась похлеще сюжета многих голливудских фильмов.

Бракоразводный процесс Арнольда Шварценеггера и Марии Шрайвер длился 11 лет. Сегодня, 26 июня 2022 года, суд постановил, что экс-супруга получит половину состояния и имущества актера и политика. Судя по всему, Шварценеггер согласился с такой учестью, так как не заявлял об апелляции.

Напомним, ранее эксперты оценивали имущества Шварценеггера в 400 миллионов долларов и, речь идет только «об американском имуществе». С одной стороны, актер и политик прямо никогда не говорил о том, что у него есть имущество за пределами США, с другой — сегодня практически нет голливудских звезд, который не владеют «хотя бы квартирой в Париже».

Стоит отметить, что брак Марии Шрайвер и Арнольда Шварценеггера продлился 25 лет. Их сын рос совместно с сыном домработницы особняка знаменитостей. То, что сын домработницы очень похож на знаменитость заявляли многие, однако супруга Шварценеггера заметила это поздно. А после последовал громкий скандал и развод.