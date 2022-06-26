Госдума предложила возможность заключения контракта с ВС РФ сразу после школы

Ранее Госдума России и Совет Федерации одобрили закон об отмене возвратного предела для прохождения контрактной воинской службы, сейчас предлагают призывать «вчерашних школьников».

В Государственной думе Российской Федерации внесли поправки к статье 34 закона «О воинской обязанности и военной службе», согласно которым депутаты предлагают призывникам заключать контракт сразу по месту прибытия в воинскую часть (то есть, после так называемого «выкупа» — распределения).

Таким образом, как только поправки будут подтверждены, мужчины получившие среднее образование и поступившие на военную службу в ВС РФ, смогут заключать контракт. При этом ранее они не должны были прибывать в запасе вооруженных сил.

В настоящее время контракт можно заключить только после трехмесячного происхождения срочной (призывной) воинской службы. Получается, что молодые люди смогут заключать контракт сразу по выпуску из школы.