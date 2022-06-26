Володин анонсировал новые законы с июля: российский паспорт за пару недель, отсутствие ОМС и плохая новость для должников

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин рассказал о новых законах в стране, которые вступят в силу с 1 июля 2022 года. В том числе о бесплатной медицинской помощи с отсутствием ОМС.

Володин рассказал, что с июля текущего года серьезно сократиться срок оформления паспорта гражданина РФ, а также регистрация по месту жительства. Кроме того, для получения бесплатной медицинской помощи, россиянам необязательно иметь при себе Обязательное медицинское страхование (ОМС) — достаточно предъявить документы, удостоверяющие личность.

Нововведения в российское законодательство призваны сократить бюрократическую нагрузку на граждан России. К слову, в ряде российских регионов будет также запущен особый налоговый режим для малого бизнеса — участникам программы необходимо будет предоставлять меньше отчетности и платить заниженные страховые взносы.

Плохая новость ждет только должников — с них смогут автоматически списывать суммы, оставляя только прожиточный минимум. Избежать этого не получится, так как со счетов могут быть списаны фактически поступившие суммы, то есть банки смогут «вгонять» клиентов в технический овердрафт, если они успели снять деньги.