Трамп назвал США «страной упадка» на митинге в Иллинойсе
Экс-американский лидер Дональд Трамп, выступая перед своими сторонниками на митинге в штате Иллинойс заявил, что США последние два года находятся в большом упадке.
По словам Трампа, Америка потеряла некогда большое политическое и экономическое влияние на международной арене и, по большому счету США стали «страной упадка». Он добавил, что теперь США практически не контролирует Тихоокеанский регион со своими интересами и Китай, который агрессивно настроен по отношению к Тайваню.
Трамп добавил, что в США наблюдается беспрецедентный рост стоимости топлива и крайне высокая инфляция. Не за горами и то, что американское общество перестанет быть энергетически независимым. Он прямо заявил, что США больше «не большая и не великая страна».
Бывший американский лидер нелестно высказался о «достижениях» своего коллеги Джо Байдена. По словам Трампа, всего за два года президентства Байдена в США серьезно выросли показатели смертности и преступности. Кроме того, Трамп считает, что администрация Белого дома «уничтожает свободы и СМИ».
Опубликовано: Иван Перов
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