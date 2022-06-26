Литва отказалась идти на компромисс по вопросу калининградского транзита
Президент Литвы Гитанас Науседа заявил на страницах своих социальных сетей, что правительство страны не пойдет на компромиссные решения в вопросе калининградского транзита.
Науседа подчеркнул, что Литва сохраняла и будет сохранять контроль над грузоперевозками через свою территорию, поэтому «речи о каких-то коридорах не может идти». По мнению литовского лидера, создание коридоров — это уступки России и подталкивание Кремля к новым угрозам.
Президент Литвы призвал усилить работу в направлении ограничения грузоперевозок по железной дороге в Калининградскую область и немедленно начать консультации с ЕК по реализации санкционного пакета в рамках транзита из России.
Гитанас Науседа особенно подчеркнул, что необходимо организовать все таким образом, чтобы экономические ограничения никоем образном не нанесли ущерб литовской стороне и международным соглашениям. Тем не менее, он считает, что «против России нельзя действовать в одиночку без поддержки союзников».
Опубликовано: Иван Перов
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