Литва отказалась идти на компромисс по вопросу калининградского транзита

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил на страницах своих социальных сетей, что правительство страны не пойдет на компромиссные решения в вопросе калининградского транзита.

Науседа подчеркнул, что Литва сохраняла и будет сохранять контроль над грузоперевозками через свою территорию, поэтому «речи о каких-то коридорах не может идти». По мнению литовского лидера, создание коридоров — это уступки России и подталкивание Кремля к новым угрозам.

Президент Литвы призвал усилить работу в направлении ограничения грузоперевозок по железной дороге в Калининградскую область и немедленно начать консультации с ЕК по реализации санкционного пакета в рамках транзита из России.

Гитанас Науседа особенно подчеркнул, что необходимо организовать все таким образом, чтобы экономические ограничения никоем образном не нанесли ущерб литовской стороне и международным соглашениям. Тем не менее, он считает, что «против России нельзя действовать в одиночку без поддержки союзников».