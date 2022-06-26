Музей Освенцима заявил, что стал целью «примитивной российской пропаганды»
Представители музея Освенцим-Биркенау заявили, что утверждения в российских соцсетях о том, что на территории учреждения демонстрируются антироссийские наклейки — ложь и провокация.
Накануне в российских соцсетях распространили информацию о том, что на территории музей Освенцим-Биркенау расклеивают наклейки с надписями «единственный газ, которого заслуживаете вы и ваша страна». Фактически утверждение ссылается на тот газ, который применяла немецко-фашистская Германия в период с 1940 по 1945 годы.
Примечательно, что утверждения об этих наклейках были распространены в социальных сетях в том числе из аккаунтов официальных ведомств, например, Российском представительстве по контролю над вооружениями в Вене. Этот сообщение перепортил и МИД России.
В музее Освенцим-Биркенау предполагают, что такие сообщения распространялись с целью изобразить «злобную русофобию» в Европе, однако в некоторых сообщениях утверждалось, что это дело рук украинских беженцев. Стоит отметить, что сообщения символично появились 22 июня — в годовщину вторжения нацистской Германии в СССР.
Опубликовано: Иван Перов
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