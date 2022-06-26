Генсек ООН раскритиковал решение ограничения абортов США

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриша заявил, что ограничение доступа к возможности аборта не остановит многих женщин, которые сегодня легально обращаются за этой процедурой.

После того, как Верховный суд США отменил решение 1973 года о легализации абортов в стране, генсек ООН Антониу Гутерриша заявил, что такие ограничения делают «аборт только более смертоносной процедурой». По его мнению, сексуальное и репродуктивное здоровье и права женщин на выбор — это расширение прав и возможностей, а не их сокращение.

Гутерриша указал на то, что ограничения доступа к абортам в некоторых странах не мешают людям проводить эти процедуры, а только увеличивает их смертность. Это происходит потому, что женщины не идут к профессиональным специалистам, а делают аборты подпольно. По данным ООН (ЮНФПА) 45% нелегальных абортов приводит к материнской смертности.

Глава ООН по правам человека Мишель Бачелет поддержал высказывания генсека организации и добавил, что решение США «серьезный удар по правам женщин и гендерному равенству». Он привел данные, согласно которым 50% беременностей в мире незапланированы, а 60% из низ заканчиваются осознанным абортом.

Решение Верховного суда США было принято в том числе на основе консервативной политики экс-президента Дональда Трампа. При его президентском срок, администрация таке выступала против поощрения сексуальных и репродуктивных прав и здоровья женщин. Именно при Трамп финансирование ЮНФПА резко сократилось, однако правительство США до сих пор участвует в программе.