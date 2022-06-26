Разведка месторождения природного газа в Европе не соответствует климатическим целям

Авторитетное издание The Wall Street Journal сообщает, что климатические цели Европы не соответствует разведки новых месторождений природного газа на континенте.

Правительства европейских стран усиленно пытается разработать механизмы замены российского природного газа, что в свою очередь приводит к рассмотрению возможности «производства местного» и развитию «другой» не российской инфраструктуры на европейском континенте.

Критики поисков месторождения газа в Европе заявляют, что Парижские соглашения при запуске добычи газа на континенте придется аннулировать, так как такая добыча не соответствует заявленным климатическим целям. Тем не менее, похоже, европейские политики закрывают на это глаза.

Активно идет не только разведка новых месторождений, но и строительство терминалов для импорта сжиженного природного газа из других государств. Американские производители СПГ активно расширяют свои экспортные мощности не только для удовлетворения европейских потребителей, но и для снижения спроса в Азии, где газ покупают буквально «по любой цене».

При этом, даже если Европа сумеет разработать новые месторождения или найдет альтернативу поставкам российского газа, создание инфраструктуры займет многие годы (даже десятилетия). Единственный способ снизить давление на экономику и потребителей — долгосрочные поставки из США, Ближнего Востока и Азии, но тогда Европа не сможет отказаться от выбросов согласно Парижскому соглашению в 2035-2050 годах.

Например, Катар требует заключение контрактов минимум на 20 лет, что не устраивает Германию, потому что даже когда начнется активная фаза «перехода на зеленую энергетику» в период с 2025 по 2030 года, она будет вынуждена покупать газ и дальше. И таких нюансов много.