Осужденная в Беларуси россиянка Сапега написала прошение о помиловании Лукашенко

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что готов передать гражданку России Софию Сапегу на родину, потому что ему «жалко девочку». Ситуацию комментировали и в Кремле.

Гражданка России София, которую белорусский суд приговорил к шести годам лишения свободы, написана прошение о помиловании на имя президента Беларуси Александра Лукашенко. Об этом рассказал ее адвокат Антон Гашинский.

Для начала прошение попадет в администрацию колонии, а затем специальная комиссия решит, передавать ли прошение в администрацию президента страны (помилование в Беларуси может дать только глава государства). Отмечается, что сам процесс помилования может занять до полугода, а заседание комиссии происходит четыре раза в год.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что готов передать Софию Сапегу России, так как ему «жалко девочку». Он также подчеркивал, что она может отбывать срок и в российской колонии, а не в белорусской. Ситуацию также комментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Сапегу судили по ч. 3 ст. 130 УК РБ — совершение умышленных действий для разжигания социальной розни и вражды группой лиц, которое повлекло тяжкие последствия. Кроме того, она обязана возместить моральный ущерб потерпевшим на сумму 167,5 тысяч белорусских рублей и выплатить пошлину за проведение суда в размере 7,4 тысяч белорусских рублей.