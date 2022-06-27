Европа начала отправлять украинских беженцев в приюты

Первые случаи зафиксированы в Нидерландах. Семьи, в которых временно проживают беженцы из Украины, обратились к правительству, чтобы вернуть их «обратно в приюты».

Нидерландские семьи не хотят оставлять украинских беженцев на время летних отпусков, так как опасаются за свое имущество. Отмечается, что только в одной провинции Северный Брабант на данный момент проживает около 1200 беженцев из Украины, 800 из которых — в приютивших их семьях.

Глава региона Брабант-Зюйдост, где расположена провинция, подтвердил информацию о том, что беженцев действительно хотят возвращать во временные приюты. Он указал на то, что некоторые украинцы добровольно возвращаются в места распределения «по разным причинам, включая конфликты с принимающей стороной».

Подобные случаи фиксируются и в других европейских странах. Все чаще появляются видео в социальных сетях с недовольными европейцами, которые приютили украинских беженцев. Однако стоит помнить, что все люди разные и, среди беженцев больше порядочных. Большинство мест в приютах Нидерландов зарезервировано для украинцев.