Bloomberg: в России произошел первый дефолт с 1918 года

Авторитетное информационное агентство Bloomberg сообщило, что в России произошел первый с 1918 года дефолт по внешнему долгу — ночью истек льготный период для выплаты 100 млн долларов просроченных платежей.

В России заявляют, что дефолт «искусственный» и отмечают, что готовы обслуживать внешний долг несмотря на внешние обстоятельства. Тем не менее, Bloomberg утверждает, что Россия просрочила льготный период для выплаты около 100 млн долларов по государственный облигациям. При этом «дефолт можно считать символическим, так как он мало что означает для россиян».

Напомним, первый дефолт по суверенным долговым обязательства в России произошел 27 июня 1918 года. Сам дефолт означает невыполнение обязательств должника по выплате долга. Если государство объявляет дефолт — это снижает его кредитные рейтинга и, таким образом, становиться сложно (практически невозможно) привлекать внешние займы.

Как следствие, если капитал не приходит в страну, то страна тормозит в экономическом и технологическом развитии. Министерство финансов России пока ника не прокомментировало ситуацию, однако речь идет о долларовых облигациях ведомства, остаток которых на сумму 552 млн долларов Россия должны была погасить еще 4 апреля 2022 года.

Экс-держатели ценных бумаг подали в клиринговую систему Euroclear уведомление о дефолте России 11 мая ссылаясь на то, что они не получили дополнительный процент, начисленный в период с 4 апреля от даты погашения облигаций (фактической). Россия не выполнила требований по погашению процента и, с тех пор начался льготный период погашения долгов.