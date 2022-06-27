Путин загоняет Запад в новую сырьевую ловушку через добычу лития в Латинской Америке

Немецкая газета Welt сообщает, что президент России Владимир Путин загоняет Запад в новую сырьевую ловушку. По данным журналистов, он вполне может построить партнерские отношения с Боливией.

Именно Боливия обладает крупнейшими месторождениями лития в мире, а правительство страны активно ищет деловых партнеров, которые дадут инвестиции на добычу сырья. Неудивительно, что главным претендентом на партнерские отношения выступает Россия.

Автор материала Тобиас Каурее считает, что если у России получится заключить партнерские соглашения с Боливией, то Европа автоматически попадет еще в одну зависимость от Москвы. На секундочку — запасы лития в Боливии достигают 21 млн тонн.

Ранее стало известно, что страны G7 обсуждают возможность ограничения стоимости российской нефти путем введения предельной цены для страхования и транспортировки. Потенциально, такой механизм может позволить импортировать нефть и нефтепродукты, стоимость которых ниже контрактного порога.

Тем не менее, Европа зависима не только от нефти и газа, но и от металлов, в том числе и лития. При этом всего три страны (Австралия, Чили и Аргентина) поставляют до 91% лития на мировой рынок. Если к ним присоединится Боливия на стороне России, то Европа автоматически попадает еще в одну зависимость от Москвы.