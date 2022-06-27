Грузия временно закрыла границу с Россией и остановила работу пункта пропуска
Служба доходов Министерства финансов Грузии пояснил, что таможенное-пропускной пункт (ТПП) «Казбеги» на границе с Россией был временно закрыт из-за обильных дождей.
На границе также объявлена чрезвычайная ситуация из-за метеорологических условий. В частности, речь идет не только о ТПП «Казбеги», но и Дарьяльском ущелье. Грузия также вынуждена была приостановить все процедуры таможенного контроля.
На данный момент провоз товаров на территорию Грузии из России и в обратном направлении через дорогу международного значения и ТПП «Казбеги» запрещен. Сотрудники ТПП и часть пассажиров доставлены в безопасное место до улучшения погодных условий.
Напомним, в Грузии в воскресенье прошел сильный ливень, который нанес серьезный ущерб местности около российской границы. Были затоплены кафе, рестораны, пригородные дома и повреждены автодороги. В понедельник утром ливень прекратился, а местные власти приступили к восстановительным работам.
Опубликовано: Иван Перов
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