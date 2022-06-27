Песков опроверг слухи об отключении России от всемирного интернета

Спецпредставитель президента по цифровизации Дмитрий Песков заявил, что исключает возможность отключения России от всемирного интернета. По его словам «это практически невозможно».

Песков указал на то, что Россия подготовилась к непредвиденным ситуациям. Даже случае отключения от глобальной сети — российский интернет продолжит свое существование. При этом российская сторона не собирается «отгораживаться от всемирного интернета».

Ранее Государственный департамент США призвал не отключать России от всемирного интернета, чтобы не лишать жителей страны свободного доступа к информационным ресурсам.

Руководитель пресс-службы внешнеполитического ведомства США Нед Прайс также отметил, что для россиян не должна быть ограничена информационная среда и призвал ответственные стороны за блокировки тех или иных интернет-ресурсов не устраивать «так называемые интернет-блэкауты».

Напомним, в России также действует закон о «суверенном интернете» с мая 2019 года, который предусматривает создание национальной системы маршрутизации. Таким образом, даже если отключение России от глобальной сети произойдет, она все равно останется «в доступе» по примеру некоторых закрытых государств.