Госдума РФ предложила лишать свободы госслужащий за выезд за границу с доступом к гостайне

В Госдуме России предложили поправки в уголовный кодекс, согласно которым должна появится статья о нарушении требований защиты государственной тайны. Мера относится к тем госслужащим, у которых есть к ней доступ.

Депутаты предлагают лишать свободы граждан на срок до семи лет за выезд из России с допуском к гостайне. Таким образом, поправка приравнивается к государственной измене и переходу на сторону противника. Предлагается дополнить поправками статью 283.2 «Нарушение требований по защите государственной тайны».

Получается, что если гражданин ранее был допущен к государственной тайне и выехал из России, то ему будет грозить штраф от 200 тыс. до 500 тыс. российских рублей или лишение свободы до трех лет. При этом, если гражданин допущен к гостайне в данный момент и покидает пределы России, ему будет грозить до семи лет лишения свободы.

При этом, если деяние будет совершено (или организовано) группой лиц, то срок лишения свободы составит от трех до семи лет. Это не будет зависеть от того, была ли эта группа лиц ранее допущена к государственной тайне или в текущей момент.

Напомним, ранее Госдума РФ одобрила поправки в уголовный кодекс, согласно которым предусматривается лишение свободы сроком до 20 лет за переход на сторону противника. Также введены наказание за перемещение или пересылку носителей за пределы страны со сведениями государственной тайны.