ОАЭ предлагают России помощь в обмене пленными с Украиной

По сообщению «РИА Новости» со ссылкой на собственные источники, высокопоставленные чиновники Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) обратились к России с предложением помочь в обмене пленных с Украиной.

Сообщается, что с учетом складывающейся ситуации в Украине, высокопоставленные представители Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), обратились к лицам в российском правительстве с предложением об оказании помощи в обмене «удерживаемых лиц».

Под «удерживаемыми лицами» в ОАЭ понимают военнопленных и предлагают содействие. В частности, речь идет об обработке списков пленных с украинской и российской стороны, а также составление предложений по обмену между ВС РФ и ВСУ.

С начала специальной военной операции России в Украине прошло несколько обменов военнопленными. Обмены происходили по формуле «равного количества» вне зависимости от званий и военного положения.

В мае Киев предлагал обмен тяжелораненых украинских военных, которые вышли с предприятия «Азовсталь» в Мариуполе на пленных российских военнослужащих. Вице-премьер Украины Ирина Верещук, что Киев предлагает «стандартный обмен по всем правилам».