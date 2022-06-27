Литва и ЕК согласовали транзит грузов России в Калининград

Правительство Литвы на консультациях с Европейской комиссией согласовали принципы установки транзитов грузов из России в Калининградскую область. Об этом сообщил советник Литвы по нацбезопасности Кястутис Будрис.

Будрис отметил, что Литва и ранее не стремилась ввести «блокаду Калининградской области», а лишь следовала санкциям, введенным Европейский союзом относительно России. Однако теперь все принципы транзиты согласованы.

Он уточнил, что в настоящее время из Калининграда и в обратном направлении транзит пассажиров и грузов происходит в «обычном режиме». Не углубляясь в подробности, советник по нацбезопасности заявил, что «Литва реализует свои суверенные права и контролирует грузы и пассажиров в установленном законом порядке».

Накануне президент Литвы Гитанас Науседа призывал местные власти начать консультацию с ЕК, чтобы введенные санкции в отношении России не наносили ущерб, однако были «болезненными для российской стороны». На следующий день глава Калининградской области Алиханов заявил, что регион может обеспечить себя доставкой грузов по морским путям.

Напомним, Евросоюз закрыл доступ для российских сухопутных грузоперевозок еще в апреле, однако тогда ограничения не затронули Калининградскую область. При этом на прошлой неделе в рамках этих санкций Литва в одностороннем порядка ввела запрет на транзит в Калининград подсанкционных товаров через свою территорию.