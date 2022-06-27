FOX News: американцы начали красть бензин для перепродажи по ценам ниже рынка

В эфире телеканала FOX News заявили, что американцы начали воровать бензин на автозаправочных станциях, чтобы перепродавать топливо по ценам ниже рыночных.

Ранее президент США Джо Байден назвал рост стоимости на бензин в стране «субпродуктом помощи Украине». Тем не менее, американцы недовольны, что в первую очередь от такой помои страдают они сами и владельцы частных автозаправочных станций.

При этом с последними ситуация хуже, чем с «частными лицами». Американцы начали воровать бензин у частников, чтобы перепродавать его по ценам ниже рыночного. Они считают, что владельцы заправок не в меньшей степени виноваты в повышении цен, чем правительство.

Вице-президент по стратегическим инициативам из Национальной Ассоциации Магазинов Джефф Ленард подтвердил сообщение о воровстве. По его словам, около четверти (25%) всех продавцов бензина в США почувствовали на себе увеличения краж топлива. Он призывал граждан США не воровать и отметил, что такими действиями можно «запросто разорить честных бизнесменов».

Напомним, в начале июня 2022 года средняя стоимость бензина в США впервые в истории превысила пять долларов за галлон (3,78 литра). Аналитики указывают, что рост цен вызван подорожанием нефти на мировых рынках и снижением мощностей по переработке, а также спецоперацией России в Украине.