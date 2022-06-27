CNN: официально подтверждена поставка в Украину ПРО средней и большой дальности

Телеканал CNN сообщил, что Вашингтон официально принял решение поставить в Украину системы противоракетной обороны (ПРО) средней и большой дальности.

По сведениям CNN, в течение двух недель Вашингтон объявит о поставках и соответствующих закупках ракет класса «земля — воздух», которые будут поставлены в Украину. Кроме того, ожидается информация о поставках контрбатарейных радаров и дополнительных артиллерийских снарядов.

Украинская сторона давно просила Запад о поставках передвижных зенитно-ракетных комплексов NASAMS, которые могут поражать цели до 160 километров, однако перед поставкой Запад требует прохождения специального обучения ВСУ.

Напомним, поставки вооружения в Украину приходят от многих стран, однако ВСУ все равно испытывают нехватку техники и определенных видов оружия. Киев неоднократно обвинял Германию и некоторые другие страны в затягивании поставок.

При этом канцлер Германии Олаф Шольц отмечал, что такую технику «нельзя купить у дилера» и перед отправкой военных следует обучить. Это не быстрый процесс и может действительно тянуться неделями. По его словам, никаких задержек со стороны Германии в этом плане нет, а обвинения ложны.