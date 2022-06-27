Опубликован текст письма Софии Сапеги к Александру Лукашенко с просьбой о помиловании

Ранее сообщалось, что россиянка София Сапега, получившая шесть лет белорусской колонии, написала письмо президенту Беларуси Александру Лукашенко с прошением о помиловании.

В письме она отмечает, что «на совершение преступления» ее сподвигло «молодость и глупость, также неустойчивое психической и физическое состояние». Она также отмечает, что проходила лечение в ГУ «РНПЦ психического здоровья» и обвиняет во влиянии «деструктивно настроенных людей».

Сапега утверждает, что за время проведенное в колонии и под стражей, полностью осознала противоправность и незаконность совершенных ей действий, которые привлекли к разжиганию вражды и розни. Кроме того, россиянка считает, что «минимизировала общественно опасные последствия совершенных» ей преступлений путем участия в передачи на телеканале «Беларусь-1».

Россиянка призналась, что была несправедлива по отношению к тем людям, информацию о которых публиковала. Она отмечает, что еще до задержания находясь в Литве хотела «прекратить противоправные действия», так как была уже тогда с ними не согласна.

София Сапега также отмечает, что не располагает суммой, которую взыскивают в пользу потерпевших, однако «это не означает, что я слагаю с себя обязанности по возмещению компенсации каждому потерпевшему».