Представитель Вильнюса в Европарламента Пятрас Ауштрявичюс заявил, что Еврокомиссия хочет разрешить транзит подсанкционных товаров из России в Калининградскую область.

Пятрас Ауштрявичюс подчеркнул, что власти стран ЕС готовят соответствующий документ, который фактически разрешит транзит из России через литовскую территорию в Калининградскую область подсанкционных товаров.

По словам представителя в Европарламенте, он обратился к главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен, где указал, что «похоже, Россия на данным момент выигрывает». При этом сообщения от Литвы уже успел прокомментировать представитель Кремля Дмитрий Песков, который заявил, что «решение от Литвы по блокаде Калининграда ожидаемо».

Литовский парламентарий отметил, что в течение прошлой недели состоялось несколько встреч по теме «калининградского транзита», в ходе которых Литва заявила о бескомпромиссной позиции в отношении необходимости поддержания согласованных ЕС санкций. Кроме того, Литва требует «не поддаваться российскому давлению».

Ауштрявичюс считает, что все нововведения должны быть согласованы и единогласны утверждены, а Литва должна потребовать равных условий для всех стран Европейского союза по отношению к российским санациям. Тем не менее, депутат отметил, что скорее всего ЕК разрешит транзит подсанкционных товаров через литовскую территорию.