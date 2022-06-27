Минфин России развеял миф о дефолте и сообщил, что комиссия ушла посредникам

В понедельник 27 июня Россия должна была завершить платежи по гособлигациям для иностранных заемщиков, выплатить около 1,9 млн долларов комиссии.

После многочисленных сообщений в СМИ о дефолте государства из-за неплатежей по госдолгу Минфин России уведомил, что необходимые «платежи исполнены в полном объеме и в соответствии с эмиссионной документацией евробондов».

Как рассказали в финансовом ведомстве выплаты от 20 мая дошли не всем держателям облигаций, по причине того, что иностранные финансовые посредники саботируют выплаты инвесторам. К ним и отправляют держателей евробондов.

Более подробно о том, как на западе видят ситуацию с платежами России по госдолгу читайте в нашей публикации о том действительно ли Россия неплатежеспособна.