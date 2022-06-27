Минфин России развеял миф о дефолте и сообщил, что комиссия ушла посредникам
В понедельник 27 июня Россия должна была завершить платежи по гособлигациям для иностранных заемщиков, выплатить около 1,9 млн долларов комиссии.
После многочисленных сообщений в СМИ о дефолте государства из-за неплатежей по госдолгу Минфин России уведомил, что необходимые «платежи исполнены в полном объеме и в соответствии с эмиссионной документацией евробондов».
Как рассказали в финансовом ведомстве выплаты от 20 мая дошли не всем держателям облигаций, по причине того, что иностранные финансовые посредники саботируют выплаты инвесторам. К ним и отправляют держателей евробондов.
Более подробно о том, как на западе видят ситуацию с платежами России по госдолгу читайте в нашей публикации о том действительно ли Россия неплатежеспособна.
Опубликовано: Тарас Медведев
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