Песков заявил о «сильно преувеличенных» сообщениях про дефолт России со стороны Запада

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сообщения из американских СМИ о дефолте в России «неправомерные». По его словам, в Кремле не согласны с этими утверждениями.

Песков указал на то, что позиция российского руководства хорошо известна, поэтому заявления о дефолте «сильно преувеличены». Если Запад незаконно заблокировал активы и попытки России каким-либо образом использовать средства, то «по сути это означает прямое воровство».

Пресс-секретарь Путина также напомнил партнерам, что «в мае в валюте необходимый платеж был совершен», а утверждения Euroclear об удержании денег и недоедания до получателей — «это уже не наша проблема».

По мнению Пескова, называть такие случае дефолтом неправильно, так как на это нет оснований.

Совет Федерации также прокомментировал сообщения западных СМИ о российском дефолте.

Из сообщения следует, что 27 мая Минфин РФ должен был выплатить купоны по двум выпускам суверенных евробондов, но сделал это заранее, так как Минфин США «ожидаемо отказался продлить лицензию, которая позволяла обслуживать внешний российский долг в условиях санкционного давления».

Напомним, информационное агенство Bloomberg заявило, что в России сегодня наступил первый дефолт с 1918 года, однако «он носит символический характер и мало что значит для российских граждан».