Премьер Японии Кисида заявил о недопустимости «ошибочных уроков» Украины

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил о необходимости укрепления нового мирового порядка, где недопустимы «ошибочные уроки» Украины для других государств.

Японский премьер намекнул на Китай заявляя, что «нельзя допустить, чтобы он сделал для себя ошибочные уроки из ситуации, к которая сложилась в Украине».

Ранее в Совете Федерации России заявляли, что Тихоокеанское партнерство нацелено против Китая, поэтому нет ничего удивительного в его агрессивных действиях по отношению к Тайваню.

При этом Фумио Кисида считает, что Индо-Тихоокеанский регион напротив необходимо укреплять для безопасного сотрудничества и мир со стабильностью в Тайваньском проливе.

Напомним, в 2022 году отмечается 50-летие со дня нормализации китайско-японских отношений. Тем не менее, между странами до сих пор продолжается территориальный спор относительно Восточно-Китайского моря вокруг острова Сенкаку.

С 2012 года японско-китайские отношения осложнены тем, что правительство Японии выкупило у частного владельца три из пяти островов, которые Китай считает своей территорией.

Япония озабочена заходами китайских военных кораблей в этом районе. Кроме того, японские власти неоднократно говорили об обеспокоенности военной модернизацией китайской стороны и расширением ее военной активности в регионе.