Песков: Россия максимально усилила антитеррористические меры из-за угрозы

Пресс-секретарь Путина Песков заявил, что российская сторона максимально усилила антитеррористические меры и безопасность в связи с возможной угрозой терактов на территории страны.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков считает, что на сегодняшний день меры антитеррористической безопасности в России на максимальном уровне. Тем не менее, он подчеркнул, что угроза террористической опасности существует.

Ранее глава управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Бударов в интервью для британского издания Financial Times пригрозил российской стороне диверсиями и терактами на ее территории. При этом не уточнил, где именно могут произойти «инциденты».

По словам Пескова, антитеррористические меры в России «и так уже максимально усилены», поэтому российским гражданам ничего не угрожает. На вопрос, будет ли Кремль принимать дополнительные меры, он посоветовал переадресовать сообщения в профильные ведомства.

Несмотря на заверения российских властей в стабильности обстановки в стране, эпизодически все еще обстрелы приграничных регионов с Украиной. Кроме того, антитеррористические меры усилены и ввиду недавнего попадания беспилотников в НПЗ в Ростовской области.