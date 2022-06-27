Олег Газманов разорвал американский флаг со словами «не нравится — уезжайте»

Советско-российский артист Олег Газманов разорвал на своем концерте американский флаг со словами «не нравится — уезжайте». Про поступок Газманова рассказала его жена Марина в своем Telegram-канале.

Марина Газманова написала, что кто-то назвал поступок мужа «безумием и мальчишеством», тем не менее, по ее мнению, артист поступил по совести. Она также завила, что муж добавил: «на моих концертах — только российские флаги».

Спонтанная акция имел место быть на концерте в Воронеже, где Олег Газманов неожиданно прекратил выступление и закричал что-то в сторону зрителей. После чего в левой части зала раздался выстрел и пошел дым, а российский флаг с потолка упал вниз. Вместо него организаторы додумались повесить американский флаг.

Позже выяснилось, что к провокации был причастен сотрудник концертного зала, который имел доступ к подъемному механизму. По неподтвержденным данным, на него завели дело по административной статье.

Газманов не растерялся, спрыгнул в зрительный зал, подошел к шесту с американским флагом, и самостоятельно полез на 10-метровую высоту! Вместо американского флага он повесил российский, а американский разорвал со словами «кому не нравится — уезжайте в Америку».