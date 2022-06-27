НАТО увеличит численность сил быстрого реагирования до 300 тысяч

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс принял решение увеличить численность сил быстрого реагирования до более чем 300 тысяч военных.

Йенс Столтенберг отметил, что новая концепция НАТО, которую примут на саммите в Мадриде в ближайшие дни, предполагает увеличение численности сил быстрого реагирования с 40 тысяч военных в настоящее время до 300 тысяч в перспективе ближайшего времени.

Генсек НАТО указал и на то, что в новой концепции Россия будет указана как «существенная угроза безопасности». Напомним, ранее El País сообщал о крупнейшем развертывании альянса со времен «холодной войны».

Под силами быстрого реагирования Североатлантического альянса НАТО подразумеваются подразделения военнослужащих, которые государства-члены объединения выделили в распоряжения Оперативного командования военно-политического блока.

Силы быстрого реагирования подчиняются напрямую центральному командовании НАТО, а не командованию войск в той или иной конкретной стране. Такие силы созданы для оказания оперативной поддержки операциям Североатлантического альянса.