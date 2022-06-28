CNN: в Вашингтоне сомневаются, что Украина вернет себе утраченные территории

На телеканале CNN со ссылкой на «внутренние источники» прозвучала информация о том, что в Белом доме сомневается о возврате контроля Украины над утраченными территориями.

Советники американского президента Джо Байдена уже начали обсуждение с президентом Украины Владимиром Зеленским плана по изменению «победы Киева». Возможно, американцы настаивают на том, чтобы Киев уступил часть территорий и уменьшил государство.

При этом пессимистичная оценка Вашингтона не означает, что он намерен давить на Киев в плане территориальных уступок. Тем не менее, администрация президента США, похоже, действительно не относится к планам Украины как реальной перспективе.

Данные CNN отчасти подтверждают и разговоры командующего ВСУ Валерия Залужного с главой комитета начальников штабов ВС США Марком Миллом. Детали разговора не сообщались, однако эксперты полагают, что речь идет о «сдаче» утраченных территорий российской армии.

Более того, США не торопиться с поставкой обещанных 48 систем залпового огня и, на сегодняшний день Киеву было передано только восемь таких РСЗО. В Пентагоне считают, что даже при задействование всех сил, вряд ли сегодня Украина имеет достаточно возможностей для возвращения утраченных территорий.