США выступает против глобальной сети военных баз Китая

Китай не первый год строит военные базы в Юго-Восточной Азии, в том числе и секретно — например, военно-морскую базу в Камбодже. При этом обе страны отрицают строительство этой базы и активно его скрывают.

Авторитетное издание The Washington Post утверждает, что китайская морская база будет расположена в северной части военно-морской базы «Реам» ВМС Камбоджи. Кстати, это вторая база стратегического значения КНР, первая — в Индо-Тихоокеанском регионе. Тем не менее, официально у Китая только один заграничный военный объект: морская база в восточно-африканском государстве Джибути.

В Государственном департаменте США не на шутку обеспокоены такой активностью Китая. Так, там прямо заявляют, что Индо-Тихоокеанский регион важная часть стратегии КНР, однако непонятно, какую цель в конечном итоге преследует руководство страны (агрессия по отношению к соседним государством или попросту расширение сферы влияния).

Примечательно и то, что еще летом 2019 году Пекин подписал секретное соглашение с Камбоджей нас строительство военно-морской базы. То есть, в то время, когда у китайской стороны не было таких геополитических разногласий с США, да и Тайвань формально оставался под китайской сферой влияния. Премьер-министр Камбоджи Хун Сен тогда заявил, что информация о таком соглашении не соответствует действительности, а вот Министерство обороны КНР «оправдалось» и заявило, что страна просто помогает соседнему государству военно-техническим оборудованием.

США в свою очередь выступают не только против строительство военно-морской базы Китая в Камбодже, но и в целом расширения китайской сферы влияния на регион. В Камбоджу неоднократно приезжал заместитель главы Государственного департамента США Венди Шерман, которому так и не удалось разрешить разногласия по поводу присутствия китайских военно-морских баз.

Американцы, по прямому признанию госсекретаря Энтони Блинкена, выделают в год не менее трех триллионов долларов для свободного движения товаров по Южно-Китайскому морю и Индо-Тихоокеанскому региону. Никакого секрета в том, что если Китай расширит сферу влияния, то стоимость поднимется, нет и быть не может.

Тем не менее, официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь опровергает сообщения о расширении сферы влияния и строительстве китайских военных баз на территории других государств, в первую очередь в Юго-Восточной Азии (ЮВА). Так, в ответ на материал The Washington Post он заявил, что США намерено фабрикуют ложную информацию и проводят параллели между военными базами и торговым влиянием.

Чжао Лицзянь указал на то, что США располагают более чем 800 военными базами за пределами своего государства, а их военный бюджет соответствует тратам на «оборонку» девяти следующими за ними государств. При этом американская сторона утверждает, что одна-две китайские базы в ЮВА, если бы они действительно строились, способны повлиять на торговые отношения в регионе и увеличить траты США на пропуск судов.

Экс-советник Командования США в Индо-Тихоокеанском регионе Эрик Сэйерс выразил мнение, что строительство военных баз Китая действительно не повлияет на торговые отношения в регионе. Однако, такие действия китайской стороны напоминают «план действий», который КНР использовала при освоении и милитаризации островов Спратли в спорном Южно-Китайском море, начиная с 2015 года. Эрик Сэйерс указал на то, что «тогда также все начиналось тихо», однако после того, как проект был завершен, Китай подтвердил факт соглашения, которое не было опубликовано.

США смущает еще и то, что китайский флот — второй по количеству военных кораблей в мире. При этом открытой информации о военных судах нет (данные Исследовательской службы ВМС США говорят о 297 боевых кораблях, в то время как только открытые китайские данные говорят о 355 авианосцах, эсминцах, субмаринах и далее по списку, а исходя из закрытых данных, их количество может достигать 460). Однако какой бы впечатляющей не была эта цифра, внутри Китая ВМС бессильна, поэтому Пекин пытается расширить свое влияние строительством военных баз в ЮВА.