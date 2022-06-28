Беспорядки BLM и проблема экономики: как отмена абортов в США может стать поводом для Гражданской войны
Верховный суд США на днях отменил федеральное регулирование вопроса пребывания беременности (абортов) и, теперь, каждый американский штат может применять местное законодательство по этому поводу.
Сразу после решения Верховного суда, мнения по абортам в США резко раскололись, а 26 штатов сразу же запустили законодательные механизмы, которые обязательно закончиться запретом прерывания беременности. Эксперты предрекают серьезные последствия такого решения и приводят в пример массовые истерии и протесты «по лекалам» BLM 2020, которые закончились беспорядками.
Многие думают, что запрет абортов — политтехнологии. И действительно, это хорошее отвлечение внимание американцев от текущих проблем: большая инфляция, рост стоимости топлива, геополитические неурядицы и далее по списку. Все дело в том, что проблема запрета или разрешения абортов — вторая по величине в мире (даже считается маркером партийной идеологии и принадлежности к республиканца или демократам).
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Следует также понимать, что любое решение такого рода правительства США — это искусственно сконструированная «культурная революция». Такие решения буквально сталкивают лбами противников и сторонников культурных ценностей и традицией. На практике, любой закон, который так или иначе дискредитирует по конфессиональному, социальному, расовому признаку приводит к беспорядкам.
Так, в 2020 году движение BLM 2020 фактически затронуло только наиболее экзальтированные города США, при этом американская глубинка смотрела на афроамериканцев с огромным удивлением, мол, вам дали пособие, жилье, никак не ущемляют в правах, вы в политических партиях, в образовательных учреждениях, так чего же еще хотите?
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С абортами примерно такая же история: половина штатов их однозначно запретят, но врачи продолжат делать операции, так как США — это огромный рынок услуг, в том числе продажи «удовольствия» в виде наркотиков, проституции, незаконного оборота оружия, алкоголя, лекарств и других «торговых отношений», поэтому то, что запрещено, формально найти не проблема. Поэтому, желающие прервать беременность, не будут страдать от дефицита предложений, а вот бурную реакцию запреты в обществе точно вызовут.
И как-то все вдруг забыли о стагнации, падении ВВП, потребительской инфляции, обрушении фондовых рынков, потери доходов и прочем. Все сплотились вокруг «ущемления» прав по запрету абортов. Уже неважно, как вырастет стоимость жизни и какой перезагрузки потребует система, будет ли Великая Депрессия, выстоит ли экономика — главный вопрос, как отстоять американские права.
Опубликовано: Иван Перов
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