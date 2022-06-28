Беспорядки BLM и проблема экономики: как отмена абортов в США может стать поводом для Гражданской войны

Верховный суд США на днях отменил федеральное регулирование вопроса пребывания беременности (абортов) и, теперь, каждый американский штат может применять местное законодательство по этому поводу.

Сразу после решения Верховного суда, мнения по абортам в США резко раскололись, а 26 штатов сразу же запустили законодательные механизмы, которые обязательно закончиться запретом прерывания беременности. Эксперты предрекают серьезные последствия такого решения и приводят в пример массовые истерии и протесты «по лекалам» BLM 2020, которые закончились беспорядками.

Многие думают, что запрет абортов — политтехнологии. И действительно, это хорошее отвлечение внимание американцев от текущих проблем: большая инфляция, рост стоимости топлива, геополитические неурядицы и далее по списку. Все дело в том, что проблема запрета или разрешения абортов — вторая по величине в мире (даже считается маркером партийной идеологии и принадлежности к республиканца или демократам).