Онищенко: поводов для беспокойства из-за обнаружения нового штамма конго-крымской геморрагической лихорадки нет
Глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что для беспокойства из-за обнаружения нового штамма конго-крымской геморрагической лихорадки нет.
Онищенко заявил, что конго-крымская лихорадка была зафиксирована в последние годы и в европейских странах. Однако ее штаммы были постепенно замещены вирусом Эбола, который развивается в азиатских и африканских странах. Те случае, которые мы сегодня наблюдаем в Гонконге, Китае, Индии и других странах, не вызывают беспокойство.
Напомним, ранее в американских СМИ распространилась информация о вспышке конго-крымской геморрагической лихорадки на территории России. В США также порекомендовали медицинским учреждениям приостановить проведение любых хирургических операций в тех странах, где было зафиксировано заболевание.
По словам Онищенко, лихорадка, о которой идет речь — это выявленный возбудитель КГЛ, который был выявлен в крови людей, ранее переболевших заболеванием (в 2007-2017 годы). Он добавил, что это давно существующие штаммы и варианты вируса, просто они впервые попались исследователям на глаза за долгое время.
Главный санитарный врач России пояснил, что клинический вариант конго-крымской геморрагической лихорадки ничем не отличается от «обычного вируса, это просто его генетическая разновидность, описание которой есть».
Опубликовано: Иван Перов
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Минобороны России сообщило о ликвидации склада с оружием США в Кременчуге
Депутат бундестага Родрих Кизеветтер: Германию специально поставили в зависимость от газа России
Politico: газовый кризис распространится по Европе эффектом домино
Киев возвращает 17 военнопленных по обмену с Москвой
Глава Совбеза Беларуси сообщил об отсутствии планов по нападению на Украину