Онищенко: поводов для беспокойства из-за обнаружения нового штамма конго-крымской геморрагической лихорадки нет

Глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что для беспокойства из-за обнаружения нового штамма конго-крымской геморрагической лихорадки нет.

Онищенко заявил, что конго-крымская лихорадка была зафиксирована в последние годы и в европейских странах. Однако ее штаммы были постепенно замещены вирусом Эбола, который развивается в азиатских и африканских странах. Те случае, которые мы сегодня наблюдаем в Гонконге, Китае, Индии и других странах, не вызывают беспокойство.

Напомним, ранее в американских СМИ распространилась информация о вспышке конго-крымской геморрагической лихорадки на территории России. В США также порекомендовали медицинским учреждениям приостановить проведение любых хирургических операций в тех странах, где было зафиксировано заболевание.

По словам Онищенко, лихорадка, о которой идет речь — это выявленный возбудитель КГЛ, который был выявлен в крови людей, ранее переболевших заболеванием (в 2007-2017 годы). Он добавил, что это давно существующие штаммы и варианты вируса, просто они впервые попались исследователям на глаза за долгое время.

Главный санитарный врач России пояснил, что клинический вариант конго-крымской геморрагической лихорадки ничем не отличается от «обычного вируса, это просто его генетическая разновидность, описание которой есть».