Страны G7 заявили о принятии мер для снижения цен на энергоресурсы и «потолке цен»

На саммите стран «Большой семерки» было сделано совместное заявление о прикладывании максимальных усилий для обеспечения бесперебойных поставкой энергоресурсов.

Страны G7 считают, что если поставки энергоресурсов будут увеличены, а поступления станет бесперебойным, то цены на сырье на рынке снизятся. Кроме того, «Большая семерка» предлагает установить потолок цен.

Напомним, проблемы в Европе с поставками газа и нефти начались практически сразу после начала российской спецоперации в Украине, когда ЕС и США начали вводить санкции. Ситуацию усугубило частичное эмбарго на российскую нефть, принятое вместе с шестым пакетом санкций.

Кроме того, с марта 2022 года в России по указу Путина действует особая система расчетов за российские энергоресурсов. Теперь энергокомпании Запада обязаны открывать два счета в Газпромбанке — в российских рублях и валюте. После оплаты за ресурсы на валютный счет, средства автоматически конвертируются в российские рубли и поступают в бюджет России.

Несмотря на то, что фактически схема ничего не меняет (кроме открытия счета в российском банке), некоторые европейские государства отказались ей пользоваться, что вызвало резкий рост цен на энергоресурсы. Теперь G7 предлагает ввести потолок цен для закупки энергоресурсов из России.